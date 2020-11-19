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السعودية تعتزم استثمار ما يزيد عن 5 مليارات دولار في الذكاء الصناعي

THUMBNAIL_ الذكاء الصناعي في مستقبل الاستثمار بالسعودية
الذكاء الاصطناعي في مستقبل الاستثمار بالسعودية
الذكاء الاصطناعي

السعودية تعتزم استثمار ما يزيد عن 5 مليارات دولار في الذكاء الصناعي

حتى عام 2030

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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قالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.

وكانت السعودية قد وقعت 3 اتفاقيات استراتيجية مع شركات IBM، وعلي بابا، وهواوي، وذلك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في 22 أكتوبر الماضي.

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وأتت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سياق سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتضمن القمة تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.

وتضمنت القمة حوارات ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من الجائحة أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تمت خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعاون بين القيادات في هذا المجال، وتحري الخيارات الاستراتيجية الوطنية الملائمة.

وكان رئيس الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي، عبدالله بن شرف الغامدي، قد قال إن الذكاء الاصطناعي يمكنه تسريع التنمية المستدامة.

وأضاف أنه بحلول 2030 سنصنف من بين أول 15 دولة في هذا المجال، مشيرا إلى أن السعودية ستكون في 2030 بين أول 15 دولة رائدة بالذكاء الاصطناعي.

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