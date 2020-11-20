أكدت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أهمية توزيع عادل للقاحات كورونا على مستوى العالم، وبالأخص توزيعها على الدول الفقيرة متوسطة الدخل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال فعاليات قمة العشرين إن العالم يجب أن يتعلم الدروس من جائحة كورونا، وإن أوروبا تستهدف شراء ملياري جرعة من لقاح كورونا في نهاية العام المقبل.

وتعتزم فون دير لاين حث قادة مجموعة العشرين على الإبقاء على تدابير الدعم الاقتصادي لحين حدوث تعاف قوي من جائحة كوفيد-19.





وقالت فون دير لاين اليوم الجمعة "سأشدد على أهمية الإبقاء على تدابير الدعم الاقتصادي، حتي يحدث التعاف بقوة".



وسيجتمع قادة مجموعة العشرين في مؤتمر عن بعد غداً السبت لبحث مسائل من بينها جائحة كوفيد-19 ومساعيهم لمكافحة تغير المناخ.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من مليون و350 ألف شخص في العالم وبإصابة حوالي 56 مليون شخص تعافى منهم 35 مليوناً على الأقل، وألحق خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي منذ بداية ظهور قبل نحو عام.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش النمو العالمي بنسبة 4,4% هذا العام.

وحذرت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا من أنه "في حين بات الحل الطبي للأزمة يلوح في الأفق" مع لقاحات بلغت مراحلها الأخيرة، يبقى الانتعاش الاقتصادي "عرضة لانتكاسات".

وقالت الرسالة الموجهة إلى قمة العشرين إن "الافتقار إلى استراتيجية خروج عالمية تحظى بتمويل كاف، يشكل تهديدا وجوديا للأمن الاقتصادي والصحي لجميع البلدان وسكّانها".