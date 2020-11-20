أكد توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي أن المملكة خصصت نصف مليار دولار لدعم جهود البحث عن لقاح كورونا.

وتقترب شركات الأدوية الكبرى من التوصل إلى لقاحات ضد الفيروس، وسط ارتفاع في أعداد الإصابات ما دفع ببعض الدول إلى إعادة فرض قيود على التنقل.

وتسبّب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من مليون و350 ألف شخص في العالم وبإصابة حوالي 56 مليون شخص تعافى منهم 35 مليونا على الأقل، وألحق خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي منذ بداية ظهوره قبل نحو عام.

وكان الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد صرح في وقت سابق اليوم الجمعة، أن "النتائج الحالية عن لقاحات كورونا مشجعة بشكل كبير". وأضاف أن المملكة "ستكون من أوائل الدول التي تحصل على لقاح كورونا، قائلا: "السعودية ستحصل على أفضل لقاح يتم تطويره لكورونا".

وتابع الربيعة إن: "المملكة قدمت دعما ماليا لأبحاث تطوير لقاحات كورونا"، وهناك أمل "في بدء عمليات توزيع لقاح كورونا قبل أعياد الميلاد".

وشار إلى أن "العمل الإنساني السعودي يشمل الجميع ولا يرتبط بأجندات سياسية". وقال: "ننسق كافة أعمال الإغاثة السعودية من خلال الأمم المتحدة".