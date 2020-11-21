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جونسون: بريطانيا ملتزمة بتوفير أي لقاح بعدل في أنحاء العالم

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بوريس جونسون
مجموعة العشرين

جونسون: بريطانيا ملتزمة بتوفير أي لقاح بعدل في أنحاء العالم

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العربية.نت

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أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في كلمة أمام قمة العشرين التي عقدت برئاسة السعودية اليوم السبت أن بريطانيا ملتزمة بتوفير أي لقاح بعدل في أنحاء العالم.

وقال جونسون إن اللقاحات يمكن أن تكون سبيلنا للخروج من أزمة كورونا.

ووجه رئيس الوزراء البريطاني الشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على ترؤس المملكة قمة مجموعة العشرين، كاشفاً عن أنه كان يتطلع لزيارة مدينة نيوم لولا الظروف الحالية.

وقال جونسون إن "مصيرنا في أيدي بعضنا البعض، ولقد شهدنا تطورات إيجابية تتعلق بلقاح كورونا في العالم، وقد حصل تقدم في هذا الجانب، وأود أن أرى دول المجموعة في دعم هذه الإجراءات الرامية إلى توفير اللقاح".

وأشار إلى التقدم الحاصل في إجراءات اللقاح في بريطانيا، إلى جانب إقرار بلاده خطة من 10 نقاط لإحداث ثورة صناعية في المملكة المتحدة.

ووصف جونسون مدينة نيوم بأنها: "مدينة بنيت على الوقود الأحفوري لكنها تستمد طاقتها من الطاقات النظيفة والطاقة الشمسية".

كما وصف جونسون نيوم بأنها "مدينة المستقبل الأكثر صداقة للبيئة"، معتبراً أن نيوم تتمتع بمناخ مميز لتوفير طاقة مستدامة.

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