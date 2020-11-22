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المركزي العراقي يخصص 5 تريليونات دينار لدعم الاستثمار

المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي
اقتصاد العراق

المركزي العراقي يخصص 5 تريليونات دينار لدعم الاستثمار

لتمويل المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية

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العربية.نت

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خصص البنك المركزي العراقي مبلغ 5 تريليونات دينار لتمويل المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

تأتي هذه الخطوة في سبيل إنعاش الاقتصاد العراقي وتشجيع الاستثمار المحلي.

وتعاني الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي من أزمة مالية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد والفساد الإداري.

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ومع تعرض العراق إلى ضغوط مالية جمة نتيجة انهيار أسعار النفط وتفشي كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي، بالإضافة إلى قضايا الفساد، باتت الحكومة عاجزة عن تسديد رواتب موظفي الدولة في الوقت المحدد، لذلك لجأت إلى سياسة الاقتراض الداخلي لسد العجز في الموازنة المالية ودفع رواتب موظفي الدولة.

ولمواجهة أزمة الرواتب، صوت مجلس النواب مؤخرا على قانون تمويل العجز المالي المعروف أيضاً بقانون الاقتراض. وبحسب نص القانون تم تخفيض قيمة القرض التي يمنح وزير المالية صلاحية اقتراضه محلياً وخارجياً من 41 إلى 12 تريليون دينار على أن يخصص 20%، منها للمشاريع الاستثمارية.

إلى ذلك تضمن القانون الجديد بعد تعديلات اللجنة المالية عليه تقدير إيرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الجاري بعشرة تريليونات و500 مليار دينار بدلاً من 19 تريليونا و719 مليار دينار، كما قدرت اللجنة إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 تريليونا و500 مليار دينار بدلاً من 57 تريليونا و811 مليار دينار.

يشار إلى أن الموظفين الحكوميين في العراق اعتادوا على تسلم رواتبهم بدءاً من يوم 15 من كل شهر، وحتى 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في سبتمبر الماضي تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية قرابة 50 يوماً، كما لم توزع رواتب أكتوبر حتى الآن.

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