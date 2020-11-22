قررت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، وبالتعاون مع شركات الطيران المحلية، تثبيت أسعار تذاكر سفر العمالة المنزلية الراغبة في العودة إلى الكويت.

وقالت مصادر إن أسعار تذاكر العودة مثبتة لقائمة الرحلات القادمة من 5 وجهات رئيسية هي: الهند وسريلانكا ونيبال وبنغلاديش والفلبين.

وأضافت المصادر أن الاجتماعات المتوالية بين "الطيران المدني" وشركات الطيران والجهات ذات الاختصاص خلصت إلى ضرورة تثبيت أسعار التذاكر والإقامة والوجبات وفحص "PCR"، والتي ستكون محددة بـ350 ديناراً للشخص، وفقاً لصحيفة "الرأي الكويتية"، اليوم الأحد.

تخفيضا للتكلفة على المواطنين

وأوضحت المصادر أن القرار جاء لتخفيف التكلفة على المواطنين الراغبين في عودة عمالتهم المنزلية، حتى لا تخضع الأسعار لمتغيرات العرض والطلب، فترتفع بصورة كبيرة.

وجرى الاتفاق على أسعار تذاكر السفر لتكون 110 دنانير للقادمين من الهند، بينما ترتفع إلى 145 ديناراً للقادمين من سريلانكا والنيبال وبنغلاديش، و200 دينار من الفلبين.

وأشارت المصادر إلى حرص "الطيران المدني" على ألّا تتكرر تجربة أسعار تذاكر العودة من دبي، والتي تشهد طلباً شديداً رفع متوسط أسعار التذكرة من مستوى 70 ديناراً إلى أكثر من 400 دينار.

وذكرت أن أسعار عودة العمالة المنزلية لو تُركت لمتغيرات السوق فإنها سترتفع بصورة كبيرة، لا سيما أن حجم المعروض من المقاعد سيكون قليلا جداً، ومقيّد من قبل السلطات الصحية بالبلاد بـ600 مقعد يومياً، في ظل تقييد حركة المطار بمعدلات التشغيل التدريجي للرحلات وعدد الركاب في المرحلة الأولى، قياساً إلى عدد العمالة المنزلية المتوقع عودتها والبالغة 80 ألف راكب.

وأكدت المصادر أن هناك عاملاً محورياً ساهم في نجاح تثبيت أسعار تذاكر العودة من تلك الوجهات، يتمثل بأن التشغيل عليها سيكون عبر رحلات منتظمة ذهاباً للراغبين بالمغادرة من الكويت، وعودة بالعمالة المنزلية، ما يلغي فكرة إمكانية التشغيل على تلك الوجهات برحلات طيران عارض مرتفعة التكلفة.