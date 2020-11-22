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إيطاليا تطلق حملة ضخمة لتعميم لقاح "كورونا" في يناير

ايطاليا - فرانس برس
تعقيم أحد الشوارع التاريخية في إيطاليا
فيروس كورونا

إيطاليا تطلق حملة ضخمة لتعميم لقاح "كورونا" في يناير

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فرانس برس

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قال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتزا، إن إيطاليا، إحدى أكثر الدول تضرراً من جائحة كوفيد-19، تخطط لإطلاق حملة ضخمة في يناير/كانون الثاني المقبل لتعميم اللقاح.

وأضاف سبيرانتزا، يوم أمس السبت في اجتماع للصيادلة أن حملة التطعيم "ستبدأ في نهاية يناير/كانون الثاني حيث نأمل في الحصول على الجرعات الأولى".

وتابع: "ستكون هذه الحملة من دون سابق مثيل.. ستتطلب تعبئة غير عادية" للموارد.

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وقال سبيرانتزا، إن "اللقاحات تمثل تقدماً هائلاً في تاريخ البشرية"، مدافعاً عن استخدامها في بلد شهد بعض المعارضة الملحوظة لها.

وقال فريق الخبراء الذي شكل لتقديم المشورة للحكومة الإيطالية، إن الإشراف الوطني والدولي على تطوير اللقاح "يمنحنا ضمانات" بشأن سلامته.

ومع ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "ايبسوس" لمحطة "لا 7" التلفزيونية في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن 16% من الإيطاليين سيرفضون تلقي اللقاح المتاح العام المقبل، وأن 42% سينتظرون لمعرفة ما إذا كان فعالاً.

وقال ثلث من شملهم الاستطلاع فقط إنهم سيحصلون بالتأكيد على اللقاح بمجرد توافره. وسجّلت إيطاليا، مثل الدول الأوروبية الأخرى التي تكافح للتعامل مع الموجة الثانية المدمرة من الوباء، حوالى 1.3 مليون إصابة، و50 ألف وفاة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في مطلع هذا العام. وتزايدت الجهود العالمية لإيجاد علاجات ولقاحات للفيروس الفتّاك.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر وشريكتها الألمانية بايونتيك عن التوصل للقاح قالت إنه فعال بنسبة 95%. وتقدمت الشركة هذا الأسبوع بطلب للحصول على ترخيص بشكل عاجل في الولايات المتحدة، ويبدو أن العديد من الشركات الأخرى ستتبع ذلك في الوقت المناسب، ومن المحتمل أن تطرح اللقاحات الأولى قبل نهاية هذا العام.

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