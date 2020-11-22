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جونسون يعلن موعد انتهاء إجراءات العزل العام في بريطانيا

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مظاهر للإجراءات الاحترازية تتخذها بريطانيا للحد من كورونا
فيروس كورونا

جونسون يعلن موعد انتهاء إجراءات العزل العام في بريطانيا

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دبي - العربية.نت

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة ستنهي الإغلاق العام جراء الموجة الثانية من فيروس كورونا في 2 ديسمبر المقبل، وستنتقل إلى قيود أكثر صرامة من ذي قبل وفقاً لـ "رويترز".

وفي بيان صادر عن مكتبه، أوضح جونسون أنه سيضع خطة شتاء جديدة لفيروس كورونا يوم الاثنين، مع وضع المزيد من المناطق في قيود أعلى بموجب النظام المتدرج.

كما أشار إلى أنه سيناقش ذلك مع وزرائه البارزين، الأحد، وسيقدم خطته للبرلمان يوم الاثنين، كما ستتضمن الخطة أيضاً تفاصيل حول إجراءات عيد الميلاد.

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إلى ذلك، ارتفعت المديونية العامة لبريطانيا إلى أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق فوق مستوى تريليوني جنيه استرليني، لتضيف بذلك عبئاً إضافياً على الموازنة العامة التي تدرس الحكومة حالياً اتخاذ جملة من الإجراءات بخصوصها العام المقبل.

وحذر وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك من أنه قد تكون هناك حاجة لإجراء تخفيضات في الإنفاق خلال العام المقبل، وذلك بعد أن تجاوزت ديون المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي فوق 2 تريليون جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى لها في تاريخ البلاد على الإطلاق.

وبلغت ديون القطاع العام البريطاني 2.08 تريليون جنيه إسترليني في نهاية تشرين أول/ أكتوبر بعد أن اقترضت الحكومة 22.3 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، وفقاً للأرقام الرسمية.

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