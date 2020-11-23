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اقتصاد بريطانيا ينكمش في ظل قيود جديدة لمكافحة الفيروس

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اقتصاد بريطانيا ينكمش في ظل قيود جديدة لمكافحة الفيروس

من المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع

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لندن - رويترز

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أظهر مسح اليوم الاثنين أن نشاط قطاع الأعمال البريطاني انكمش في نوفمبر/تشرين الثاني بينما تعصف موجة جديدة من قيود مكافحة فيروس كورونا بقطاع الخدمات الضخم، لكن أنباء عن احتمال التوصل إلى لقاحات دعمت الآمال حيال 2021.

وهبطت قراءة أولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات المجمع، وهو مقياس لنمو القطاع الخاص، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 47.4 في نوفمبر تشرين الثاني من 52.1 في أكتوبر/تشرين الأول.

وهذه المرة الأولى التي يهبط فيها المؤشر دون مستوى 50.0 الذي يمثل عتبة النمو منذ يونيو حزيران.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين قد أشار إلى تراجع أكبر من هذا عند 42.5.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع، وإن كان بصورة أقل مقارنة بالانكماش الذي شهده خلال إجراءات العزل العام الأولى، بعدما أمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بفرض إجراءات العزل لأربعة أسابيع في إنجلترا.

وفرضت مناطق أخرى في المملكة المتحدة قيودا على الشركات، ومنها تلك العاملة في قطاع الضيافة والأنشطة التي تحتاج تعاملا مباشرا مع الجمهور.

وساهمت هذه الإغلاقات في تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 45.8 من 51.4 في أكتوبر/تشرين الأول.

لكن الصناعات التحويلية، التي لم تتأثر كثيرا بأحدث إجراءات العزل، تسارعت وارتفع مؤشرها إلى 55.2، الأعلى منذ 2018.

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