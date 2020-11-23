  • مباشر
اللغة

أردوغان يغازل أوروبا.. وباباجان "موقف حكومتك مخادع"

علي باباجان
رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان
اقتصاد تركيا

أردوغان يغازل أوروبا.. وباباجان "موقف حكومتك مخادع"

اعتبر أن حكومة أردوغان غيرت مواقفها تجاه أوروبا حين بدأ الاقتصاد يغرق

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في الوقت الذي بدأت لهجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنحو نحو التهدئة تجاه الاتحاد الأوروبي لا سيما في اليومين الماضيين، وتأكيده أن بلاده لا ترى نفسها خارج أوروبا، اعتبر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان هذا التوجه مجرد خداع.

ووجه الحليف السابق للرئيس التركي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام معارضة، الاثنين، انتقادات حادة لأردوغان بسبب تبديل مواقفه السياسية بوتيرة متسارعة، لا سيما بعد أن أدركت الحكومة غرق الاقتصاد.

علي باباجان: استقالة صهر أردوغان إفلاس وليس استقالة اقتصاد اقتصاد تركيا علي باباجان: استقالة صهر أردوغان إفلاس وليس استقالة

وقال "أردوغان كان يوجه انتقادات حادة لأوروبا قبل فترة قصيرة، لكنه بدأ الآن في إرسال رسائل معتدلة". وتابع متسائلا "هل تعتقد أن الجميع أعمى والعالم غبي؟".

إلى ذلك، طالبه "بإبطاء سرعة تغييراته وانقلاباته بعض الشيء لكي يتمكن من مسايرته الكثير من الصحافيين المؤيدين له، وغير القادرين على أخذ منعطفات سريعة مثل التي يتخذها الرئيس يسارا ويمينا".

خداع المستثمرين

كما اعتبر أن حكومة أردوغان غيرت مواقفها تجاه أوروبا حين بدأ الاقتصاد يغرق. وأكد أن الحكومة التركية تسعى إلى اتخاذ خطوات لخداع المستثمرين.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أكد أن التصريحات وحدها لا تكفي، مضيفا أن باريس تنتظر أفعالاً من تركيا، في إشارة إلى تصريحات أردوغان عن تمسكه بالانضمام نهائيا وكليا إلى الاتحاد.

تأتي تلك التصريحات وتغير موقف أردوغان، بينما سجلت الليرة التركية اليوم الاثنين أيضا انخفاضا بنسبة 1.3% مقابل الدولار، إذ عزز المستثمرون المحليون مراكزهم من العملات الأجنبية والذهب بعد ارتفاع قوي للعملة التركية في الآونة الأخيرة.

اردوغان (أرشيفية - فرانس برس)
اردوغان (أرشيفية - فرانس برس)

وتراجعت الليرة إلى 7.76 من إغلاق يوم الجمعة عند 7.65. وارتفعت الليرة من مستوى قياسي منخفض 8.58 هذا الشهر، بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بنهج للاقتصاد أكثر اتساقا مع السوق بعد تعيين محافظ للبنك المركزي ووزير للمالية جديدين، وعقب زيادة أسعار الفائدة 475 نقطة أساس الخميس الماضي.

إلى ذلك، كشفت بيانات من وزارة السياحة التركية، اليوم الاثنين، أن عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد انخفض بنسبة 59.4% على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول ليبلغ 1.74 مليون، إذ تستمر معاناة الاقتصاد للتعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا. وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في أول عشرة أشهر من العام 72.5% إلى 11.2 مليون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

العودة أم الطرد.. مصير العودة أم الطرد.. مصير "عروس داعش" على المحك!
طبيبة لبنانية عملت على لقاح موديرنا: شتاء صعب ولكن..! طبيبة لبنانية عملت على لقاح موديرنا: شتاء صعب ولكن..!

الأكثر قراءة

تصريح محبط من الصحة العالمية: موجة ثالثة قاتلة في 2021 تصريح محبط من الصحة العالمية: موجة ثالثة قاتلة في 2021
بيل غيتس يحبط العالم.. بيل غيتس يحبط العالم.. "جائحة أخرى قريبا جداً"
معلومات عن طائرة نقلها الجيش الأميركي إلى الشرق الأوسط معلومات عن طائرة نقلها الجيش الأميركي إلى الشرق الأوسط
في سوريا.. طبقة أفرزتها الحرب تعيش في كوكب آخر! في سوريا.. طبقة أفرزتها الحرب تعيش في كوكب آخر!
صورة مسؤول سوداني تثير التساؤلات.. ما هدف نشرها؟ صورة مسؤول سوداني تثير التساؤلات.. ما هدف نشرها؟
يشوه الفيروس..  ضوء أخضر لعلاج ضد كورونا تناوله ترمب! يشوه الفيروس..  ضوء أخضر لعلاج ضد كورونا تناوله ترمب!

قبل أن تذهب

قمة العشرين تبحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي
قمة العشرين تبحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي

اكتشف المزيد