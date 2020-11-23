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قانون روسي يزيد الضريبة على الأعلى دخلاً

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اقتصاد روسيا

قانون روسي يزيد الضريبة على الأعلى دخلاً

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موسكو - أ ف ب

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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، قانونا بشأن زيادة الضريبة على المداخيل المرتفعة أعلن عنه هذا الصيف، ويمثل تراجعاً في معدل الضريبة الثابتة الذي افتخرت به البلاد.

وبموجب القانون فإنه اعتبارًا من عام 2021، سيرتفع معدل الضريبة من 13 إلى 15% على الدخل الذي يزيد على خمسة ملايين روبل سنويًا (55350 يورو بالمعدل الحالي).

أعلن هذا الإجراء من قبل الرئيس هذا الصيف في وقت اتخذت تدابير لدعم الاقتصاد المتضرر من وباء كوفيد-19.

وقال الرئيس إن تعديل ضريبة الدخل وهي أحد المصادر الرئيسية لتمويل الميزانية الروسية، يجب أن يجلب للدولة حوالي 60 مليار روبل إضافية، مضيفًا أن هذا المبلغ سيستخدم لعلاج الأطفال المصابين بأمراض نادرة.

وكانت ضريبة الدخل الثابتة التي اعتمدت في عام 2001 من الإصلاحات الرئيسية في ولاية فلاديمير بوتين الأولى. ونوقش تعديلها منذ سنوات بهدف إلغائها أو خفضها لذوي الدخل المنخفض.

وقال بوتين في حزيران/يونيو إن اعتماد الضريبة الثابتة "مكّن من إخراج الأجور والدخل من الظل وتبسيط إدارة الضرائب وجعلها مفهومة".

وأضاف أنه مع "الإدارة الجديدة النوعية وإدخال التقنيات الرقمية، أصبح من الممكن توزيع العبء الضريبي بطريقة تراعي الاختلاف" في الدخل.

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