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بريطانيا.. شكوى ضد غوغل لفتح تحقيق منافسة محتمل

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بريطانيا.. شكوى ضد غوغل لفتح تحقيق منافسة محتمل

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لندن - رويترز

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قالت الجهة التنظيمية المعنية بالمنافسة في بريطانيا، اليوم الاثنين، إنها تلقت شكوى بشأن غوغل تتعلق بدراستها للسوق هذا العام على المنصات الإلكترونية والدعاية الرقمية.

وتطلب الشكوى المقدمة من تحالف معني بالتكنولوجيا والنشر يدعى (مسوقون من أجل شبكة مفتوحة) من هيئة المنافسة والأسواق إرجاء إطلاق تقنية تابعة لشركة غوغل يطلق عليها برايفاسي ساند بوكس.

وأضاف التحالف أن التقنية من شأنها إزالة خصائص مثل تسجيل الدخول والدعاية من الشبكة المفتوحة ووضعها تحت إدارة غوغل.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق في بيان "نأخذ الأمور التي أثيرت في الشكوى على محمل الجد وسنقيّمها بعناية، بهدف اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق رسمي بموجب قانون المنافسة".

ولم ترد غوغل بعد على طلب لتعقيب.

وقال تحالف (مسوقون من أجل شبكة مفتوحة) إن متصفح كروم وأدوات المطورين بمتصفح كروميوم قيد التعديل لمنح غوغل سيطرة أكبر على طريقة استعمالهما من قبل الناشرين والمُعلنين وغيرهم من أصحاب الأنشطة الرقمية.

وأضافوا في بيان أنه من المقرر تطبيق هذه التعديلات تطبيقا كاملا في أوائل 2021.

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