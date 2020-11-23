جونسون: قيود كورونا في بريطانيا ستنتهي في 2 ديسمبر المقبل

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن قيود كورونا في بريطانيا ستنتهي في الثاني من ديسمبر، معرباً عن تفاؤله بأنه يرى "طريقا للخروج من أزمة كورونا وسننجح العام المقبل".

وتضع المملكة المتحدة خطة شتاء جديدة لفيروس كورونا، مع وضع المزيد من المناطق في قيود أعلى بموجب النظام المتدرج. كما ستتضمن الخطة أيضا تفاصيل حول إجراءات الأعياد والمناسبات.

من جانب آخر أعلنت لوكسمبورغ أنها ستغلق المقاهي والمطاعم ودور السينما وقاعات الرياضة حتى 15 كانون الأول/ديسمبر لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء كزافييه بيتيل الاثنين هذه القيود التي ستجعل لوكسمبورغ تنضم إلى الدول المجاورة التي تطبق هذه الإجراءات.

وسيصوت البرلمان على هذه القيود، الأربعاء، كما قال بيتيل. وفي حال إقرارها ستدخل حيز التنفيذ الخميس.

وستبقى المحال التجارية مفتوحة مع التزام الزبائن بوضع الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وللوكسمبورغ أعلى نسبة إصابات بكوفيد-19 من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي وفقا للمركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها. وعدد كبير من الحالات مصدرها العاملون الأجانب الذين يحفزون اقتصادها.

وقال بيتيل "الوضع ليس كارثيا لكننا نريد الحفاظ على هامش مناورة، لاسيما الحفاظ على العناية في المستشفيات بمستواها الطبيعي".

وتفرض الحكومة حظر تجول بين الساعة 23,00 والساعة السادسة صباحا ويحظر استقبال أكثر من أربعة أشخاص في المنازل.

وأعلنت وزيرة الصحة بوليت لينيرت أن معدل الإصابات الذي حدده المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض بـ1279 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 14 يوما تراكميا، بات مستقرا لكنه "لا يزال مرتفعا جدا".