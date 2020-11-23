قالت منظمة الصحة العالمية إن العالم بحاجة لـ 4.3 مليار دولار بشكل عاجل لتوزيع اللقاحات، موضحة أن مطوري لقاح أكسفورد ينسقون مع المنظمة حول نتائج اللقاح.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بمؤتمر صحافي افتراضي في جنيف اليوم الاثنين إن هناك خطورة من سحق الفقراء والضعفاء خلال التدافع للحصول على لقاحات فيروس كورونا، مضيفا أن ثمة حاجة ماسة لخطة عالمية لمشاركة اللقاحات، وفق رويترز.

ووقعت عشرات الدول على خطة اللقاحات العالمية المعروفة باسم (كوفاكس) التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) لتوفير جرعات اللقاح لدول لا يمكنها تحمل تكاليفه بطريقة أخرى.

وحتى الآن، جمعت 5 مليارات دولار، بما فيها أكثر من 500 مليون يورو (600 مليون دولار) من ألمانيا.

بدوره أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيسمح بإعادة فتح المتاجر وصالونات تصفيف الشعر والتجميل والصالات الرياضية في إنجلترا، كما سيسمح بحضور بعض المشجعين في الملاعب الرياضية بعد انتهاء الإغلاق الذي استمر أربعة أسابيع، الأسبوع المقبل.

وأكد جونسون للمشرعين اليوم الاثنين أن الحكومة سترفع القيد المتعلق بالبقاء في المنازل يوم 2 ديسمبر/ كانون أول، والذي كان فرض بداية الشهر الجاري للحد من التفشي الجديد لحالات فيروس كورونا، بحسب فرانس برس.

وسيسمح بإعادة فتح المتاجر والصالات الرياضية وأماكن الرعاية الشخصية والمنشآت الترفيهية، فضلا عن الأماكن المفتوحة للعبادة الجماعية وقاعات الزفاف والرياضة.

وتجاوزت إيطاليا، أول بلد أوروبي أصابه وباء كوفيد-19 في الربيع الفائت، الاثنين عتبة 50 ألف وفاة بالفيروس، وفق حصيلة السلطات الصحية.

وأحصت إيطاليا الاثنين 630 وفاة إضافية في الساعات الـ 24 الاخيرة، ما يرفع إلى خمسين ألفا و453 العدد الإجمالي للأفراد المتوفين منهم 15 ألفا منذ الأول من أيلول/سبتمبر، من أصل أكثر من 1.4 مليون إصابة.