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إيطاليا ستنتج 10 ملايين جرعة من لقاح شركة إربم

إيطاليا تفتح الأبواب على مصراعيها للسائحين مع انحسار كورونا
تسارع عدد الوفيات في إيطاليا بسبب كورونا
لقاح كورونا

إيطاليا ستنتج 10 ملايين جرعة من لقاح شركة إربم

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العربية.نت

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قال وزير الصحة الإيطالي إن بلاده ستنتج 10 ملايين جرعة من لقاح شركة إربم الإيطالية، في وقت تتسارع فيه التجارب على لقاحات عدة في بريطانيا وأميركا وغيرها.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، إنها سجلت 630 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعاً من 562 في اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات منذ بدء الجائحة في فبراير شباط إلى 50453.

كانت إيطاليا أول دولة غربية تتضرر بشدة من الفيروس، وأصبحت سادس دولة في العالم يتجاوز عدد الوفيات لديها بسبب المرض 50 ألفاً، والثانية في أوروبا بعد بريطانيا.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 22930 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضاً من 28337 في اليوم السابق. ويعكس الانخفاض التراجع المعتاد في عدد الفحوص التي تجري أيام الأحد.

وسجلت إيطاليا إجمالا مليونا و432 ألف إصابة بالفيروس، وهي ثامن أكبر حصيلة على مستوى العالم.

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