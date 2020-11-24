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بوتين: التعاون الروسي السعودي ساهم في ضمان استقرار أسواق الطاقة

الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء سابق مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
أوبك بلس

بوتين: التعاون الروسي السعودي ساهم في ضمان استقرار أسواق الطاقة

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن التعاون الروسي السعودي ساهم في ضمان استقرار أسواق الطاقة.

بوتين أعرب عن امتنانه لجهود العاهل السعودي وولي العهد في إنجاح قمة العشرين.

وهنأ بوتين السعودية بنجاح قمة مجموعة العشرين.

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وكالة سبوتنيك نقلت عن بوتين خلال مراسم استلام أوراق اعتماد سفراء أجانب أن علاقات روسيا مع السعودية، إحدى الدول الرائدة في الشرق الأوسط، تتطور بشكل متزايد.

وأشار بوتين إلى أن العلاقات اكتسبت مؤخرا طابعا واسعا وشاملا وهو ما سهّلته الاتفاقيات التي جاءت عقب زيارته إلى الرياض في أكتوبر 2019.

وقال "تتعاون روسيا والسعودية بشكل فعال بصيغة "أوبك+"، مما يساهم بشكل مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

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