يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، تعيين الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين وزيرة للخزانة.

وتعتبر يلين التي كانت أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي الأميركي بين 2014 و2018 هي أيضاً خبيرة اقتصادية مرموقة.

وفي حال صادق مجلس الشيوخ على تعيينها خلفاً لستيفن منوتشن، ستصبح يلين كذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة تتولى وزارة الخزانة، وفقا لما نقلته فرانس برس".

ويعتبر وزير الخزانة أهم مسؤول في الإدارة الأميركية بعد وزير الخارجية.

ويرتدي هذا المنصب أهمية استثنائية في الظرف الراهن لأن القوة الاقتصادية الأكبر في العالم تعاني للنهوض من تداعيات جائحة كوفيد-19.

ومع انضمام ملايين الأميركيين إلى سوق البطالة بسبب الجائحة، تشهد عملية خلق فرص عمل في الولايات المتحدة تباطؤاً بعد الانتعاش القوي الذي سجّلته حين أعيد فتح الاقتصاد بين مايو ويوليو في أعقاب الإغلاق الذي فرضته الموجة الوبائية الأولى.

ومؤخراً توقع اقتصاديو "جي بي مورغان" أن ينكمش الاقتصاد الأميركي بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2021 بسبب تداعيات الموجة الوبائية الثانية.

واضطرت يلين في مطلع 2018 لمغادرة منصبها على رأس الاحتياطي الفيدرالي بعدما رفض الرئيس الجمهوري دونالد ترمب تمديد ولايتها وعيّن جيروم باول خلفاً لها.

وتميزت ولايتها على رأس البنك المركزي التي استمرت أربع سنوات بتحسّن سوق العمل وانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية.