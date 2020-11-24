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الاقتصاد الألماني ينمو 8.5% بالربع الثالث

كورونا من ألمانيا
مشهد لأحد الإجراءات الاحترازية في ألمانيا
اقتصاد أوروبا

الاقتصاد الألماني ينمو 8.5% بالربع الثالث

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برلين - رويترز

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قال مكتب الإحصاءات في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بوتيرة قياسية بلغت 8.5% في الربع الثالث من العام، إذ تعافى أكبر اقتصاد في أوروبا جزئيا من تراجع غير مسبوق ناجم عن الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19 في فصل الربيع.

وانطوت القراءة على تعديل بالرفع لتقدير أولي سابق لنمو عند 8.2% على أساس فصلي في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، وجاء بعد هبوط 9.8% في الربع الثاني.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، إن على بلاده أن تتحمل 5 شهور من الإجراءات الصارمة للحد من كورونا.

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ورجّحت ألمانيا، الأحد، إبقاء التدابير التي تفرضها لمكافحة فيروس كورونا لأربعة أو خمسة أشهر إضافية.

وفرضت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، إغلاقا عاما جزئيا في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر شمل الحانات والمطاعم والمنشآت الترفيهية، واستثنى المدارس والمحال.

وصرّح وزير الاقتصاد بيتر ألتماير لصحيفة "بيلد أم تسونتاغ" الإخبارية "سيتعيّن علينا أن نتعايش مع الكثير من الاحتياطات والقيود للأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة على الأقل".

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