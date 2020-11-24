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ارتفاع الدين العام الأردني 11% إلى 37.4 مليار دولار

اقتصاد الأردن مناسبة
العاصمة الأردنية عمّان
اقتصاد الأردن

ارتفاع الدين العام الأردني 11% إلى 37.4 مليار دولار

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رويترز

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ارتفع الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الثمانية الأولى من العام 11% إلى 26.54 مليار دينار (37.4 مليار دولار)، مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.

أظهرت الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الثلاثاء أن الدين الداخلي في نهاية أغسطس آب بلغ 12.44 مليار دينار والدين الخارجي نحو 14.07 مليار دينار.

يعادل الدين العام الأردني 85% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

غيرت وزارة المالية منهجيتها في حساب دينها العام، بحيث لا يتضمن ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة 6.67 مليار دينار.

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