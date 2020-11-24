  • مباشر
اللغة

مستثمر مصري يسعى لتصفية أعماله في تيغراي بإثيوبيا

من إقليم تيجراي في إثيوبيا (أرشيفية- فرانس برس)
رجل يحمل سلاحا بإقليم تيغراي في إثيوبيا
اقتصاد مصر

مستثمر مصري يسعى لتصفية أعماله في تيغراي بإثيوبيا

بعد اندلاع قتال بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مستثمر مصري له مشاريع في تيغراي بإثيوبيا إنه يسعى لتصفية أعماله في الإقليم البالغة قيمتها 10 ملايين دولار في ظل الحرب الناشبة هناك.

أسس علاء السقطي، وهو أيضا نائب رئيس اتحاد المستثمرين في مصر، مصنعين على مساحة عشرة آلاف متر مربع في تيغراي في 2015 مع بعض المستثمرين المصريين وشريك إثيوبي، أحدهما لتصنيع محولات الكهرباء والآخر للأثاث الخشبي.

وقال السقطي: "كنا نسلم كل منتجات مصنع المحولات إلى شركة تابعة للجيش هناك، ومع تولي أبي أحمد رئاسة الحكومة بدأنا نواجه بعض المضايقات في الإقامة وفي المعاملة بالمطار وتوقفت شركة الجيش عن استلام المحولات من مصنعنا، وبدأنا التصدير إلى كينيا ودول أخرى".

انتخب الائتلاف الحاكم في إثيوبيا أبي أحمد رئيسا للوزراء في مارس/ آذار 2018، وهو ينحدر من عرقيتي الأورومو والأمهرة، أكبر وثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد على الترتيب.

أرباح الذهب في 2020 توازي 3% فقط من مكاسب قصص خاصة سعر الذهب أرباح الذهب في 2020 توازي 3% فقط من مكاسب "بيتكوين"

أوضح السقطي أنه مع بداية القتال في تيغراي تقرر سحب كامل فريق العمل المصري من مهندسين وعمال وإغلاق المصانع هناك.

وتابع "لم نعد نستطيع التواصل حتى مع شريكنا الإثيوبي هناك ولا نعرف أي أخبار إلا من القنوات الفضائية".

لقي المئات وربما الآلاف حتفهم في القتال الذي اندلع في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي مما أدى إلى فرار نحو 40 ألف لاجئ إلى السودان المجاور.

وقال السقطي "لم يعد لدينا أي استعداد للعودة مجددا للاستثمار هناك... نبحث عن أي فرصة حاليا لبيع استثماراتنا هناك".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها

الأكثر قراءة

طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر
"مخيم ولا أغرب" في لبنان.. يأوي لاجئات أرامل فقط!
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها
باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات
ليست حمل العقوبات.. هل حان وقت تغيير النهج التركي؟ ليست حمل العقوبات.. هل حان وقت تغيير النهج التركي؟
مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر

قبل أن تذهب

تقرير: بعض العمال في قطر لا يجدون ثمن الطعام
تقرير: بعض العمال في قطر لا يجدون ثمن الطعام

اكتشف المزيد