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سيتي بنك: لقاح كورونا سيؤدي لمناعة القطيع بالربع الأخير 2021

لقاح كورونا مناسبة
دراسة أخيرة لـ"سيتي بنك" حول المدة المتوقعة لتحقيق مناعة قطيع فيما يتعلق بوباء كورونا
لقاح كورونا

سيتي بنك: لقاح كورونا سيؤدي لمناعة القطيع بالربع الأخير 2021

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العربية.نت

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أشار "سيتي بنك" إلى أن لقاح كورونا سيؤدي لمناعة القطيع عندما يتم تطعيم عدد كافٍ من السكان، وهو ما قد لا يتحقق قبل الربع الأخير من العام المقبل.

جاء ذلك في دراسة أخيرة لـ Citi Bank حول المدة المتوقعة لتحقيق مناعة قطيع فيما يتعلق بوباء كورونا على الصعيد العالمي.

وبحسب سيتي بنك، فإن الدول المتقدمة التي قدمت طلبات مسبقة للحصول على اللقاح، هي التي ستشهد أولا المكاسب الاقتصادية لمناعة القطيع.

وتوقع البنك أن اللقاح قد يتسبب بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة سبعة أعشار في المئة خلال العام المقبل، هذا بالإضافة للتوقعات بأن يعاود الاقتصاد العالمي حركته الطبيعية خلال عام 2022 مع تحقيق نمو بنسبة 3%.

إلى ذلك، أكد مركز غاماليا أن فعالية لقاح "سبوتنيك -V" لكورونا وصلت إلى 95% بعد 42 يوما من التجارب.

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