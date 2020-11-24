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فاعلية لقاح "سبوتنيك -V" لكورونا 95% وسعره أقل من 10 دولارات

لقاح روسيا كورونا من موسكو يوم 6 أغسطس
اختبارات لقاح كورونا الروسي
لقاح كورونا

فاعلية لقاح "سبوتنيك -V" لكورونا 95% وسعره أقل من 10 دولارات

بعد 42 يوماً من التجارب

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دبي - العربية.نت

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قال مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، إن فعالية لقاح "سبوتنيك -V" لكورونا وصلت إلى 95% بعد 42 يوما من التجارب.

وذكر الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك-V" في تغريدة على "تويتر"، اطلعت عليها "العربية نت"، أن تكلفة جرعة واحدة من اللقاح الروسي ستكون أقل من 10 دولارات للتوزيع في الأسواق الدولية.

وذكر أن صندوق الاستثمار الروسي سيواصل توسيع الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الدوليين لإنتاج اللقاح لأكثر من 500 مليون شخص في عام 2021.

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يذكر أن سعر "سبوتنيك V" سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، وفقا للناطق باسم صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف.

وذكر حساب اللقاح الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، في تغريدة نشرها الأحد الماضي، أن "سعر جرعة اللقاح سيكون أقل بكثير من سعر اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر ومودرنا".

ونشر الحساب أسعار جرعات لقاح "فايزر" و"مودرنا" بحيث تكلف الجرعة الواحدة لكل منهما 19.50 و25-37 دولارا على التوالي"، مشيرا إلى أن لقاح "فايزر" سيكلف 39 دولارًا، و"موديرنا" 50-74 دولارًا للشخص الواحد، باعتباره يحتاج لجرعتين.

وكانت روسيا قد أعلنت، في أغسطس/آب الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك-V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".

وأعلنت مديرة قسم الرعاية الطبية للأطفال والتوليد بوزارة الصحة الروسية، إيلينا بايبارينا، الجمعة الماضية، أن المرحلة الثالثة من تجارب لقاح "سبوتنيك-V"، تظهر أن فعاليته عالية للغاية.

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