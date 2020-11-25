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تجارة السعودية الخارجية تسجل فائضاً 3.4 مليار دولار في سبتمبر

هيئة تنمية الصادرات السعودية
حاويات تصدير واستيراد بالسعودية
اقتصاد السعودية

تجارة السعودية الخارجية تسجل فائضاً 3.4 مليار دولار في سبتمبر

الصادرات السلعية السعودية تراجعت بنسبة 31.4%

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دبي - العربية.نت

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حققت التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية فائضاً تجارياً بلغ 12.77 مليار ريال (3.4 مليار دولار) في شهر سبتمبر 2020، بينما بلغ إجمالي تجارة المملكة 93.86 مليار ريال (25 مليار دولار) خلال الشهر.

يذكر أن التبادل التجاري بلغ 120.68 مليار ريال (32.2 مليار دولار)، بينما بلغ الفائض 34.86 مليار ريال (9.3 مليار دولار) في سبتمبر 2019.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، فإن الصادرات السلعية السعودية تراجعت خلال سبتمبر 2020، بنسبة 31.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 53.32 مليار ريال (14.2 مليار دولار)، مقابل 77.77 مليار ريال (20.7 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2019.

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وذكرت الهيئة أن التراجع يعود إلى انخفاض الصادرات البترولية بنحو 22.16 مليار ريال (5.9 مليار دولار) بنسبة 38.7%.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.1% في سبتمبر 2019 إلى 65.8% في سبتمبر 2020.

وتراجعت الصادرات غير البترولية بنسبة 9.3%، لتسجل 18.2 مليار ريال (4.85 مليار دولار)، مقارنة بنحو 20.07 مليار ريال (5.35 مليار دولار) في سبتمبر 2019.

واردات السعودية

وتراجعت واردات السعودية في سبتمبر 2020، بنسبة 8.1% لتسجل 40.5 مليار ريال (10.8 مليار دولار)، مقابل 44.11 مليار ريال (11.8 مليار دولار) في سبتمبر 2019.

وانخفضت نسبة الصادرات السلعية غير البترولية للواردات إلى نسبة 44.9% في سبتمبر 2020، مقابل 45.5% في سبتمبر 2019، بسبب انخفاض الصادرات غير البترولية بنسبة 9.3% بشكل أكبر من الانخفاض في الواردات بنسبة 8.1% خلال الفترة.

وجاءت الصين كشريك رئيسي للسعودية في التجارة السلعية، بصادرات إلى الصين بلغت 8.96 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، تليها الهند وكوريا الجنوبية بـ5.63 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، و5.1 مليار ريال (1.4 مليار دولار) على التوالي.

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