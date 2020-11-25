أعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء أن المملكة المتحدة تمر بفترة "طوارئ اقتصادية" وستعاني من انخفاض غير مسبوق بنسبة 11.3% في إجمالي الناتج المحلي في 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت تقديرات رسمية ذكرها وزير المالية في خطاب في البرلمان الأربعاء أن النمو سينتعش بنسبة 5.5% العام المقبل.

وقال سوناك خلال عرضه خطة واسعة للإنفاق، إنه من المتوقع أن يرتفع العجز العام إلى 394 مليار جنيه للعام المالي الحالي، أي 19% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بسبب جهود غير مسبوقة لدعم قطاع الوظائف في مواجهة صدمة الوباء.

وأظهر مسح اليوم الاثنين أن نشاط قطاع الأعمال البريطاني انكمش في نوفمبر/تشرين الثاني بينما تعصف موجة جديدة من قيود مكافحة فيروس كورونا بقطاع الخدمات الضخم، لكن أنباء عن احتمال التوصل إلى لقاحات دعمت الآمال حيال 2021.

وهبطت قراءة أولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات المجمع، وهو مقياس لنمو القطاع الخاص، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 47.4 في نوفمبر تشرين الثاني من 52.1 في أكتوبر/تشرين الأول.

وهذه المرة الأولى التي يهبط فيها المؤشر دون مستوى 50.0 الذي يمثل عتبة النمو منذ يونيو حزيران.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين قد أشار إلى تراجع أكبر من هذا عند 42.5.