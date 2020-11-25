قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر الذي عقد لدورته السابعة في محافظة أصفهان الثلاثاء، شهد توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتنذر هذه الاتفاقية بمزيد من التوتر.

وتنص الوثيقة التي وقعها كبار المسؤولين القطريين والإيرانيين، على اتفاق طهران والدوحة حول تشكيل فريق تجاري مشترك وتعاون أصحاب القطاع الخاص من كلا البلدين في إنشاء مراكز تجارية مشتركة، فضلا عن إيفاد مستشار تجاري إلى سفارتي البلدين في طهران والدوحة، والاستفادة من موانئ بعضهما الآخر بهدف تطوير عمليات الصادرات والاستيراد بين الجانبين.

حضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين السفير القطري في طهران الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني"، ورئيسي غرفة التجارة إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية من كلا البلدين.

شمل التعاون غرف تجارة البلدين وحث القطاع الخاص على عقد استثمارات مشتركة والبحث عن آليات مناسبة لتيسير مسار الاتفاق بما يسهم في إبرام توافقات أخرى في مجالات الطاقة الكهربائية والماء، ومياه الصرف الصحي والغاز وسائر المجالات التنموية.

وتنص المذكرة الموقعة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، على التعاون الإيراني القطري في مجال التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة وإقامة أسابيع ثقافية بين البلدين.

الوثيقة تشير أيضا إلى تلبية إيران احتياجات الجانب القطري تجاه الأدوية والأجهزة الطبية وتحفيز أصحاب القطاع الخاص في هذا المجال، واتفاق البلدين على توقع وثيقة تعاون مشترك في مجالات التعليم العالي والدراسات العلمية وتوفير ظروف انتفاع الجانب القطري من إمكانيات الموانئ والسكك الحديدية في إيران لترانزيت السلع والنقل، فضلا عن إبرام اتفاقات في شتى مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية وصيانة كابلات الألياف البصرية المغمورة.

كما اتفقت إيران وقطر وفق هذه الوثيقة على التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والثروات الحيوانية والسمكية والبيئة والاستفادة من خبرات الجانب الإيراني في هذه المجالات عبر إيفاد كوادر إلى دولة قطر وتشكيل فريق عمل مشترك في هذا الخصوص، كما تم الاتفاق على إبرام وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون القانوني بين البلدين.