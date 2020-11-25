أعلنت شركة زد للاستثمار الرياضي، المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عن استحواذها رسميا على شركة مصر لكرة القدم، المالكة لنادي مصر، بدوري الدرجة الثانية.

وكانت الشركة قد قالت، مساء أمس، إنها أطلقت على النادي اسم الفريق الأول لنادي “زد إف سي”، بينما لم تذكر قيمة الصفقة.

وفي هذا السياق، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، أحمد دياب، أن الشركة قامت بشراء 16 لاعباً لكرة القدم، لدعم الفريق الأول بالنادي الذي يبدأ أولى مبارياته اليوم، بحسب صحيفة "المال" المصرية.

وأضاف أن الشركة تتعاون مع نادي بروسيا دورتموند الألماني لتدريب المواهب وتبادل الخبرات.

وقال إن شركة زد تعتزم إقامة ناد متكامل على مساحة 45 فداناً بمدينة القاهرة الجديدة.