  • مباشر
اللغة

نجيب ساويرس يستحوذ على ناد رياضي ويدعمه بـ16 لاعبا

رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس
اقتصاد مصر

نجيب ساويرس يستحوذ على ناد رياضي ويدعمه بـ16 لاعبا

أطلقت على النادي اسم الفريق الأول لنادي "زد إف سي"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة زد للاستثمار الرياضي، المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عن استحواذها رسميا على شركة مصر لكرة القدم، المالكة لنادي مصر، بدوري الدرجة الثانية.

وكانت الشركة قد قالت، مساء أمس، إنها أطلقت على النادي اسم الفريق الأول لنادي “زد إف سي”، بينما لم تذكر قيمة الصفقة.

وفي هذا السياق، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، أحمد دياب، أن الشركة قامت بشراء 16 لاعباً لكرة القدم، لدعم الفريق الأول بالنادي الذي يبدأ أولى مبارياته اليوم، بحسب صحيفة "المال" المصرية.

الاتحاد المصري لكرة القدم
الاتحاد المصري لكرة القدم

وأضاف أن الشركة تتعاون مع نادي بروسيا دورتموند الألماني لتدريب المواهب وتبادل الخبرات.

وقال إن شركة زد تعتزم إقامة ناد متكامل على مساحة 45 فداناً بمدينة القاهرة الجديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها

الأكثر قراءة

طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر
"مخيم ولا أغرب" في لبنان.. يأوي لاجئات أرامل فقط!
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها
باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات
ليست حمل العقوبات.. هل حان وقت تغيير النهج التركي؟ ليست حمل العقوبات.. هل حان وقت تغيير النهج التركي؟
مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر

قبل أن تذهب

تقرير: بعض العمال في قطر لا يجدون ثمن الطعام
تقرير: بعض العمال في قطر لا يجدون ثمن الطعام

اكتشف المزيد