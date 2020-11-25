قال رئيس الشبكة العالمية، ويسترن يونيون، جان كلود فرح، إن الاستحواذ على حصة أقلية من شركة المدفوعات الرقمية السعودية "stc pay"، المملوكة لمجموعة stc، جاء بعد دراسة فرص التوسع والنمو لديها.

وأضاف في مقابلة مع العربية، اليوم الأربعاء، أن "stc pay" لديها خطة للتوسع في الخليج كمرحلة أولى، وغيرها من المناطق لاحقاً.

وتابع رئيس الشبكة العالمية ويسترن يونيون: "نعمل مع "stc pay" منذ فبراير 2018، وسجلت متوسط نمو سنوي فاق كل التوقعات".

وأوضح أن "stc pay" لديها نحو 4 ملايين عميل في السعودية وتمتلك فرصة كبيرة للنمو والتوسع، ومع التكنولوجيا المتوفرة لدى ويستيرن ينيون، سيتوفر لهم فرصة تحويل واستقبال الأموال مع مئات الدول حول العالم.

وبشأن دراسة فرص الاستحواذ، جان كلود فرح، إن ويسترن يونيون لديها النية دائما للتوسع والاستحواذ ومراقبة التطور في الأسواق وعالم التحويلات المالية، وتتطلع لأي فرصة مناسبة.

كانت مجموعة stc قد وقعت مع ويستيرن ينيون، مؤخراً اتفاقية لبيع حصة أقلية من شركة المدفوعات الرقمية السعودية "stc pay"-شركة تابعة مملوكة لمجموعة stc بنسبة 100%- مقدارها 15% وبقيمة 200 مليون دولار (750 مليون ريال) ما يعادل تقييم 5 مليارات ريال للشركة.

سيكون استثمار ويستيرن يونيون لتمويل رأسمال stc pay ودعم خطط التوسع طويلة المدى. وإتمام الصفقة مشروطا بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات العلاقة.