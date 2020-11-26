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البطالة بأميركا ترتفع.. وطلبات الإعانة تصل إلى 778 ألفاً

وظائف بطالة كورونا أميركا
أميركيون يصطفون للحصول على إعانة بطالة
اقتصاد أميركا

البطالة بأميركا ترتفع.. وطلبات الإعانة تصل إلى 778 ألفاً

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دبي - العربية.نت

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صدرت أمس الأربعاء سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية، إذ ارتفع عدد الأميركيين الذين يتقدمون بطلبات للحصول لأول مرة على إعانات البطالة بـ 30 ألفا في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، في إشارة إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والقيود التجارية تزيد من تسريح الموظفين وتحد من انتعاش سوق العمل.

ووصل عدد طلبات إعانات البطالة بذلك إلى 778 ألف طلب.

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وانخفض الدخل الشخصي الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يسجل المزيد من التراجع بسبب خسارة إعانات البطالة التي تمولها الحكومة ضمن حزمة التحفيز التي أطلقتها بعد يوم من عيد الميلاد.

ومع ذلك، بدأ الاقتصاد بداية قوية في الربع الرابع وفاق الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري التوقعات لشهر أكتوبر.

وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي بـ 0.5% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 1.2% في سبتمبر.

وارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات، وهي مؤشر رائج لتلمس خطط إنفاق الشركات، بـ 0.7% الشهر الماضي.

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