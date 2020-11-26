ارتفع عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة والاستثمارية في دولة الإمارات بنسبة 9% بنهاية النصف الأول من شهر نوفمبر 2020، ليصل إلى نحو 58.6 ألف شركة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2019.

ويعادل هذا النوع من الشركات نسبة 8.4% من إجمالي عدد الشركات المرخصة في دولة الإمارات البالغ عددها 693.3 ألف رخصة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.

ويتجاوز عدد المناطق الحرة في الإمارات 44 منطقة موزعة على جميع إمارات الدولة، لكن الجزء الأكبر منها يقع في إمارتي دبي وأبوظبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.

وتتنوع الأنشطة في المناطق الحرة والاستثمارية، حيث تشمل التجارة والصناعة وخدمات النقل واللوجستيك بالإضافة إلى الخدمات المالية والطبية والتعليمية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأنشطة الأخرى.

ووفقا لإحصائيات السجل الاقتصادي الوطني، فإن نحو 80% من شركات المناطق الحرة والاستثمارية تعمل انطلاقا من دبي وأبوظبي.

وتشكل هذه المناطق عنصرا داعما لسياسة التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعمل الإمارات على تعزيزها منذ عدة سنوات.