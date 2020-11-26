  • مباشر
اللغة

سندات الخليج قد تسجل مستوى قياسياً جديداً في 2021

بورصة الكويت مناسبة أسواق الخليج
إحدى أسواق المال الخليجية
اقتصاد الخليج

سندات الخليج قد تسجل مستوى قياسياً جديداً في 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

من المرجح أن تسجل مبيعات أدوات الدين العالمية من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا قياسيا جديدا في 2021، إذ تحتاج الحكومات لسد العجز المتسع، فيما تتطلع الشركات لجمع أموال بأسعار زهيدة في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

وشهدت المنطقة الغنية بالنفط ارتفاعا قياسيا في السندات الدولية للعام الثاني على التوالي، إذ تجاوزت 100 مليار دولار مع تضرر الأوضاع المالية للمقترضين بفعل جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط، فيما لا تزال بضعة إصدارات متوقعة قبل نهاية العام.

وقال رئيس أسواق الدين الرأسمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دويتشه بنك خالد راشد "أعتقد بشكل عام أن السوق ستنمو. يمكننا بسهولة إضافة ما بين 7 و10 مليارات دولار إضافية إلى الإصدار الكلي في 2020".

أبوظبي ترسي مشروعا على شركات أدنوك أبوظبي ترسي مشروعا على "أدنوك" بـ519 مليون دولار

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني في يوليو تموز، إن ميزانيات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تواصل التدهور حتى 2023.

ولم تصدر الكويت سندات دولارية منذ 2017، لكنها قد تعود إلى السوق في العام المقبل وفقا لقانون دين جديد سيتيح جمع المزيد من الأموال من الخارج ومساعدة البلد في التغلب على شح السيولة.

ويقدر جيمس ريف كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية المتطلبات المالية للسعودية في العام المقبل بنحو 60 مليار دولار، مع تغطية نحو 18 مليار منها عبر سندات دولية.

وهناك المزيد من الإصدارات المتوقعة من دبي التي عادت في سبتمبر أيلول إلى أسواق الدين لأول مرة منذ ستة أعوام. ويتوقع مصرفيون إصدار ملياري دولار أخرى في العام المقبل، إذ لا تزال قطاعات مهمة في الاقتصاد تواجه ضغوطا.

وبالنسبة للبحرين وعمان، وهما دون الدرجة الجديرة بالاستثمار، يعد إصدار أدوات الدين شديد الأهمية لتعويض الاحتياطيات الأجنبية المتناقصة، غير أن عمان قد تحتاج دعما مباشرا من جيرانها في الخليج، إذ يتزايد قلق المستثمرين بشأن وضعها الائتماني الآخذ في التدهور.

وقال حسنين مالك رئيس أبحاث الأسهم في تليمر، إنه يتوقع المزيد من عمليات الاندماج بين الشركات المرتبطة بالحكومة، مما يزيل ازدواج التكاليف و"يجمع دينا لأنماط عمل أقوى من المرجح أن يسفر عنها هذا الاندماج".

وقال أحد المصرفيين إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد تكون أحد الوافدين الجدد في أسواق الدين. وحصلت الشركة على تصنيف ائتماني في العام الماضي. ولم ترد أدنوك على طلب للتعقيب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: "بابانويل قادم"

الأكثر قراءة

جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً
لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
جديد المعلم المذبوح في فرنسا.. مصدر قضائي يكشف جديد المعلم المذبوح في فرنسا.. مصدر قضائي يكشف
وصول أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي وصول أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي
لماذا حققوا في وفاة مارادونا وطلب مدع عام تشريح جثته؟ لماذا حققوا في وفاة مارادونا وطلب مدع عام تشريح جثته؟
بقي 12 ساعة بلا فحص.. محامي مارادونا يكشف تفاصيل صادمة بقي 12 ساعة بلا فحص.. محامي مارادونا يكشف تفاصيل صادمة

قبل أن تذهب

ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟
ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟

اكتشف المزيد