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"جدوى" ترفع توقعاتها للاقتصاد السعودي.. انتعاش أقوى في 2021

اقتصاد السعودية مناسبة
العاصمة السعودية "الرياض"
اقتصاد السعودية

"جدوى" ترفع توقعاتها للاقتصاد السعودي.. انتعاش أقوى في 2021

توقعت تعافياً اقتصادياً أكثر قوة في النصف الثاني من عام 2021

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دبي - العربية.نت

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حسنت "جدوى للاستثمار" في تقرير حديث لها، من توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية للعام 2020، نتيجة للتراجع بوتيرة أقل حدة مما كان متوقعاً في الربع الثاني، وانتعاش أقوى في الربع الثالث من العام الجاري.

وتوقعت جدوى للاستثمار، في تقرير اطلعت "العربية نت" على نسخة منه، اليوم الخميس، أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.7% في العام 2020، مقارنة مع تقديراتها السابقة عند 3%.

وبينما أبقت على توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي النفطي بتراجع 4.8% خلال العام 2020، عدلت جدوى للاستثمار توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي الكلي بتراجع 3.6% بتحسن هامشي مقارنة مع تقديراتها السابقة عند 3.7%.

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وذكرت أنه بالنظر إلى عام 2021، رغم أنه لا تزال هناك درجة كبيرة من عدم اليقين نتيجة لتفشي فيروس كوفيد- 19، وتأثيره المحتمل على الاقتصاد غير النفطي، "نتوقع تعافياً على نطاق أوسع العام القادم".

وأضافت أن الجدول الزمني الحالي المضمن في توقعاتها يفترض طرح كمية كبيرة من اللقاح بحلول منتصف عام 2021، وفقا للإعلانات الصادرة من شركات بشأن تقدم كبير في تطوير اللقاح، وبذلك نتوقع تعافياً اقتصادياً أكثر قوة في النصف الثاني من عام 2021.

وفي جانب النفط، تشير تقديرات جدوى الحالية لإنتاج النفط السعودي إلى أن أوبك وشركائها قد تضيف نحو 1.9 مليون برميل يومياً إلى إجمالي الإنتاج في يناير 2021، لكن ربما يكون إنتاج النفط أقل بكثير مما كان متوقعاً في حال خفض التحالف جزء من الارتفاع المخطط له خلال اجتماع لأوبك مزمع الأسبوع المقبل.

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