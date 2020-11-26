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5 دول تعلن إطلاق "منظمة التعاون الرقمي".. بينها السعودية

الرقمنة
التحول إلى الاقتصاد الرقمي - تعبيرية
الاتصالات السعودية

5 دول تعلن إطلاق "منظمة التعاون الرقمي".. بينها السعودية

متابع الغاء المتابعة

الرياض – واس

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أعلنت المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن والكويت وباكستان، اليوم، إطلاق "منظمة التعاون الرقمي" وهي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

وترتكز رؤية المنظمة على تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال، وتنمية الاقتصاد الرقمي عبر قفزات تنموية قائمة على الابتكار.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه: "نلتف اليوم حول إجماع بضرورة التعاون الرقمي لانتهاز فرصة لشبابنا والمرأة ورواد الأعمال وبطموح لتنمية اقتصادنا الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون الثلاث إلى خمس سنوات المقبلة.. ازدهار مستقبلنا مرتبط بالاقتصاد الرقمي".

اقتصاد "العشرين" تبحث أهمية الرقمنة خلال أزمة "كوفيد ـ 19"

وأضاف:" لكننا لن نتمكن من الاستفادة من كافة الإمكانات التي يوفرها الاقتصاد الرقمي إلا إذا وحدنا جهودنا كحكومات وعملنا بشكل تشاركي مع القطاع الخاص ورواد الأعمال بحيث ندعمهم في هذه المرحلة الحساسة ونساهم في ازدهارهم من خلال توسعة نفاذهم في الأسواق الحالية ومساعدتهم على الدخول إلى أسواق جديدة".

وتأتي انطلاقة منظمة التعاون الرقمي امتداداً لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم، حيث تقوم الدول بتوسعة اعتماد منصات التعليم عن بعد والصحة الرقمية وتشجيع نمو واعتماد منصات التجارة الإلكترونية للصمود أمام آثار جائحة كوفيد-19 والنهوض للتعافي من هذه الآثار.

وطبقاً لميثاق تأسيس المنظمة المرتكز على أجندة رقمية، ترحب المنظمة بالمشاركات والتعاون مع القطاع الخاص ونظرائها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعالم الأكاديمي.

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