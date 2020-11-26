قال صندوق الاستثمارات العامة، إن جائحة كورونا أسهمت في تسارع وتيرة التغيّر التكنولوجي، وأدت إلى تحولات جذرية في نمط الحياة وأساليب الممارسة وإدارة الصندوق للأعمال.



وأضاف الصندوق في تغريدة له عبر "تويتر"، أنه يستثمر في قطاع التكنولوجيا، ويسعى إلى توطين التقنية المتقدمة وتطبيقاتها، من أجل تنمية اقتصاد المملكة على المدى الطويل.



وأوضح أن قطاع التكنولوجيا أثبت قدرته على الاستمرار في التطور والنمو رغم الجائحة، مشيرا إلى أنه يهدف من الشراكات العالمية إلى توطين التقنيات والمعرفة وإتاحتها في المملكة.

وأضاف: أثبت قطاع التكنولوجيا قدرته على الاستمرار في التطور والنمو رغم الجائحة، والهدف من الشراكات العالمية هو توطين التقنيات والمعرفة وإتاحتها في المملكة، ونجح الصندوق باستثماره في شركة أوبر أن يحدث ثورة في وسائل النقل معتدلة التكلفة، كما أسهم ذلك في توفير الكثير من فرص العمل للمواطنين.

وأردف: من خلال استثمار الصندوق في شركة لوسيد موتورز فتحت أبواب أكبر شركة متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية للشباب السعودي للحصول على فرص التدريب.

وأشار إلى أن شركة "علم" تعمل على رؤية المملكة لقطاع التقنية والتكنولوجيا لتصبح رائدة عالمياً في هذا المجال.



وقال الصندوق، إن التقنية هي مستقبل العالم القادم، مضيفا أنه يعمل على الاستثمار في المستقبل ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية في المملكة والإسهام في الاقتصاد العالمي.