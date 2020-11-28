أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان الخیریة "مسك الخیریة" عن استثمار استراتیجي بقیمة 813 ملیون ریال، تستحوذ بموجبه على حصة أولیة في شركة الألعاب الیابانیة SNK بنسبة 3.33.%.

وقالت المؤسسة في بیان لھا، إن ذلك یأتي في إطار اھتمام المؤسسة بفئة الشباب من الجنسین وتنمیة قدراتھم وتطویر مھاراتھم من خلال بناء الشراكات الاقتصادیة.

وأوضحت أن عملیة الاستحواذ الأولیة جرت عن طریق شركة تطویر الألعاب الإلكترونیة المملوكة بالكامل للمؤسسة، مبینة أن الاتفاقیة تنص على أن تشتري المؤسسة نسبة 7.17% أخرى من أسھم SNK في المستقبل لترفع حصتھا من الاستثمار في ملكیة الشركة إلى 51%.

وأضافت المؤسسة أن ھذا الاستثمار سیعزز قدرات الشركة القویة والتي تمتلك العدید من براءات الاختراع المبتكرة في قطاع الألعاب مع إمكانات حقیقیة للتطور والنمو في المستقبل.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاستثمار یعزز أیضا أھدافھا لمواصلة جھودھا في بناء الشراكات مع المنظمات المحلیة والدولیة في مختلف المجالات.

واعتبرت أن الاستحواذ سيساعد على زیادة الاستثمار في تنمیة رأس المال الفكري وإطلاق العنان لطاقات الشباب في المملكة وعلى المستوى العالمي، كما یأتي امتدادًا للشراكة الراسخة مع الشركة الیابانیة.