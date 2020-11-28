قال وزير المالية المصري محمد معيط في تصريحات، إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بين 2.8 و4% في السنة المالية 2021\2022 التي تبدأ في يوليو تموز.

وكانت مصر تأمل في نمو بين 6 و6.5% قبل أزمة فيروس كورونا، حسب ما قاله معيط لقناة دي.إم.سي وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وكان وزير المالية قال الشهر الماضي، إن بلاده نجحت في الحفاظ على معدل نمو عند مستوى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل أزمة "كورونا"، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول، مشيراً إلى أن معدل البطالة لم يتجاوز المستوى الذي كان عليه خلال العام المالي 2017 / 2018 حيث بلغ مستوى 9.6% بنهاية منتصف العام الحالي.

وأشار الوزير المصري خلال لقاءات عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، إلى أن مصر احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية "ستاندرد آند بورز" و "موديز" و "فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة "كورونا".