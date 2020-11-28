بدأت المستشفيات في بريطانيا استعداداتها لوصول لقاحات كورونا والبدء بتزويد الناس بها على الفور، حيث نشرت وسائل الإعلام البريطانية صباح السبت الخبر الأفضل على الإطلاق خلال هذه السنة، ومفاده أن مستشفيات البلاد تلقت أمراً حكومياً بأن تتأهب لاستلام اللقاحات خلال عشرة أيام فقط.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إنه "بمقدور الأطباء استلام أول دفعة من اللقاح الذي ابتكرته شركتا "بي فايزر" و"بيونتيك" بين 7 ديسمبر و9 ديسمبر المقبل، أي خلال عشرة أيام فقط من الآن، مع توقع حصوله على الموافقة التنظيمية اللازمة خلال أيام.

لمن الأولوية؟

كما أشارت إلى أنه "من المتوقع أن يكون العاملون في القطاع الصحي في المرتبة الأولى بعملية التطعيم، على الرغم من أن التوجيه المؤقت من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI) أعطى الأولوية للمقيمين في دور الرعاية الأكبر سناً على العاملين الصحيين".

وبحسب المعلومات فسوف يتم نقل اللقاح من خط إنتاج شركة (Pfizer) في بلجيكا إلى مراكز التخزين البريطانية قبل وصوله إلى مستشفيات المملكة المتحدة.

إلى ذلك، قال مسؤول تنفيذي كبير: "لقد قيل لنا أن نتوقع اللقاح في 7 ديسمبر ونخطط لبدء تطعيم موظفينا طوال هذا الأسبوع"، مشيراً إلى أنه بجرد وصول اللقاح لا يمكن نقله مرة أخرى إلى مكان آخر، ثم يتعين استخدامه في غضون خمسة أيام، حيث إن هذه هي مدة صلاحيته.

وأضاف المسؤول الحكومي الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه: "على الرغم من إعطاء الأولوية لسكان دار الرعاية وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً، إلا أن إرشادات لجنة التطعيم أيضاً أشارت إلى أن القرار النهائي بشأن كيفية إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين سيعتمد على خصائص اللقاح".

خطوة مهمة

يشار إلى أنه في 20 نوفمبر الحالي قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إنه طلب رسمياً من الجهات التنظيمية في بريطانيا تقييم لقاح "بي فايزر" لاستخدامه في المملكة المتحدة. وأشاد هانكوك به باعتباره "خطوة مهمة أخرى إلى الأمام في معالجة هذا الوباء".

وبحسب "الغارديان" فقد طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة من لقاح (Pfizer)، وتتوقع وصول 10 ملايين جرعة بحلول نهاية العام الحالي، كما طلبت بريطانيا 100 مليون جرعة من لقاح من (AstraZeneca) وجامعة أكسفورد والتي لا تحتاج إلى الاحتفاظ بها في درجات الحرارة المنخفضة هذه.

وزير للقاحات

إلى ذلك، عينت الحكومة البريطانية وزيرا للقاحات فيما تستعد إلى تلقيح ملايين الأشخاص ضد فيروس كورونا، ومن المحتمل أن تبدأ العملية في غضون أيام. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم السبت إن النائب المحافظ نديم الزهاوي سيشرف على أكبر برنامج للقاح في البلاد منذ عقود.