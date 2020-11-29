قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، على تويتر إن الإمارات أقرت اليوم الأحد "إنشاء مجلس للأمن السيبراني في الدولة.. يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن مجلس الأمن السيبراني يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني ورفع جاهزية كافة القطاعات للاستجابة.. أمن الوطن اليوم في الفضاء الرقمي لا يقل عن أهمية أمنه في الفضاء الجغرافي.

واعتمدنا في جلسة مجلس الوزراء إنشاء مجلس للأمن السيبراني في الدولة .. يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني ورفع جاهزية كافة القطاعات للاستجابة .. أمن الوطن اليوم في الفضاء الرقمي لا يقل عن أهمية أمنه في الفضاء الجغرافي pic.twitter.com/kabfqL10jB — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 29, 2020

وعين مجلس وزراء الإمارات أيضا وزير الدولة ورئيس شركة أدنوك سلطان الجابر "مبعوثا خاصا لدولة الإمارات في مجال التغير المناخي، لتمثيل الدولة في كافة المحافل الخارجية وكافة التفاهمات الدولية المتعلقة بهذا الملف الحيوي الذي سيكون على رأس الأجندة الدولية المتعلقة بمستقبل العالم".