أظهرت بيانات مجلس المناقصات والمزايدات في البحرين، عن ترسية 1022 مناقصة خلال الشهور التسعة الأولى من 2020 تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 2.7 مليار دولار.

وذكر مجلس المناقصات، وهو الجهة المنظمة للمشتريات الحكومية بالبحرين، في بيان اليوم الأحد، أن القطاع النفطي نال الحصة الأكبر من المناقصات التي تمت ترسيتها بـ 134 مناقصة تبلغ قيمتها 733.8 مليون دولار (277.4 مليون دينار بحريني) وتلاه قطاع الأعمال الإنشائية والهندسية الذي حاز على 162 مناقصة تقدر قيمتها بـ704.8 مليون دولار (265 مليون دينار بحريني).

وأضاف أن ذلك يؤكد التزام الحكومة المستمر بتنفيذ الحزمة الواسعة من مشاريع البنية التحتية الكبرى، والتي تقدر قيمتها حاليًا بنحو 32 مليار دولار.

وجاء بعد قطاع الأعمال الإنشائية والهندسة قطاع الطيران، وتبعه قطاع المواد والمعدات، وأخيراً قطاع الخدمات حيث بلغت القيمة الإجمالية للعطاءات التي تمت ترسيتها على التوالي 501.3 مليون دولار (188.5 مليون دينار بحريني)، و471.5 مليون دولار (177.3 مليون دينار بحريني)، و256.1 مليون دولار (96.3 مليون دينار بحريني)، وفي ما يتعلق بعدد العقود فقد حصل قطاع الخدمات على أكبر عدد من العقود وهو 361.

وتصدرت شركة تطوير للبترول قائمة أعلى قيمة إجمالية للمناقصات الصادرة بقيمة إجمالية قدرها 711.7 مليون دولار (267.6 مليون دينار بحريني)، وجاءت شركة طيران الخليج في المرتبة الثانية، إذ قامت بترسية عطاءات بقيمة 488 مليون دولار (183.5 مليون دينار بحريني).

وتلتها هيئة الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الإسكان التي منحت ما مجموعه 343.6 مليون دولار (129.2 مليون دينار بحريني) و254.3 مليون دولار (95.6 مليون دينار بحريني) و240.4 مليون دولار (90.4 مليون دينار بحريني) على التوالي.