قالت وزارة المالية المصرية، إن محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، سهيل بن محمد أبانمي، أشاد بريادة مصر في تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وناقش محافظ الهيئة في اجتماع افتراضي مع وزير المالية المصري محمد معيط، أهم ما قامت به وزارة المالية للوصول لهذه النتائج المثمرة لبدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية للاستفادة من التجربة المصرية في تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية.

وطالب أبانمي، وفقاً لبيان اليوم الأحد، بتعزيز التعاون بين وزارتي المالية المصرية والسعودية في توفير المتطلبات الخاصة بمشروع الفاتورة الإلكترونية وكيفية التغلب على التحديات.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية في مصر، يُعد أحد روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، التي تُسهم في التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي.

وتابع الوزير: "حرصنا على التطبيق التدريجي لمشروع الفاتورة الإلكترونية".

وقال وزير المالية المصري: "إننا جاهزون لتقديم كل الدعم الفني والخبرات المصرية في مجالات تطوير المنظومة الضريبية خاصة تجربة تطبيق الفاتورة الإلكترونية، لأشقائنا بالسعودية، على النحو الذي يُسهم في تعزيز التعاون المثمر بما يُحقق مصالح البلدين".

واستعرض وزير المالية، أهم مراحل تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية في مصر، قائلاً: "كانت التجربة المكسيكية النموذج الأقرب لنا، وجرى تشكيل فريق عمل لتنفيذ المشروع وتحديد الأهداف وتنظيم العديد من ورش العمل، ثم الانطلاق التجريبي للمنظومة الجديدة على 6 شركات اعتبارًا من نهاية يونيو الماضي، وفي منتصف نوفمبر 2020 تم تطبيق المرحلة الإلزامية الأولى على 134 شركة".

وفي ذات السياق قال الوزير المصري، إن مشروع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية واجه بعض التحديات في البداية مثل التوقيع الإلكتروني بإجراءاته ومراحله، وتكامل أنظمة الشركات مع المنظومة الجديدة، ولكن بتكاتف الجهود والعمل الجاد، تم تجاوز ذلك، وتم إصدار أول فاتورتين إلكترونيتين في تاريخ مصر.

وأشار إلى أن وزارة المالية أنشأت شركة عام 2007، لعبت دورًا كبيرًا في تأهيل الشركات للتكامل الإلكتروني مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.