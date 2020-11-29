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السعودية تعلن سرعات الإنترنت لمقدمي الخدمة في الربع الثالث

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تعلن سرعات الإنترنت لمقدمي الخدمة في الربع الثالث

بلغ 73.42 ميجابت في الثانية

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دبي - العربية.نت

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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم الأحد، عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الثالث 2020، حيث بلغ 73.42 ميجابت في الثانية، مقارنةً بالمعدل العالمي لتحميل البيانات 34.67 ميجابت في الثانية.

وذكرت الهيئة في تقرير "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة أن شركة الاتصالات السعودية STC تصدرت لقائمة الشركات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل معدل متوسط سرعة 78.17 ميجابت في الثانية.

وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة موبايلي بمتوسط سرعة 67.71، وشركة زين بمتوسط سرعة 61.85 ميجابت/ ثانية.

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فيما تصدرت شركة "زين" قائمة شركات الاتصالات في سرعة الإنترنت الثابت بسرعة تحميل تبلغ 110.88 ميجابت في الثانية، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة الاتصالات المتكاملة بمتوسط سرعة 84.79، وشركة "موبايلي" بمتوسط سرعة 76.68 ميجابت/ الثانية.

وبينت الهيئة في تقرير "مقياس" أن شركة الاتصالات السعودية STC تصدرت لقائمة أداء شركات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، والجوف، وتبوك، والباحة، وجازان، فيما تصدرت شركة موبايلي شركات الاتصالات في سرعة تحميل الإنترنت المتنقل في مناطق: المدينة المنورة، وحائل، ونجران، وعسير.

يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

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