  • مباشر
اللغة

طوكيو ستتكبد خسائر بـ1.6 مليار يورو مع تأجيل الأولمبياد

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو
اقتصاد اليابان

طوكيو ستتكبد خسائر بـ1.6 مليار يورو مع تأجيل الأولمبياد

بالمقارنة مع الميزانية الأولية البالغة 10.7 مليار يورو، أي بزيادة نسبتها 15%

متابع الغاء المتابعة

طوكيو – أ ف ب

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت صحيفة يابانية، الأحد، أن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام بسبب وباء كوفيد-19 قد يكلف 1.6 مليار يورو إضافية، بالمقارنة مع الميزانية الأولية البالغة 10.7 مليار يورو، أي بزيادة نسبتها 15%.

ونقلت صحيفة "يوميوري شيمبون" عن مصادر لم تكشفها مسؤولة عن تنظيم الدورة، أن منظمي الأولمبياد سيقررون رسميا قيمة هذه الزيادة في منتصف كانون الأول/ديسمبر بعد مناقشات مع الحكومة اليابانية ومدينة طوكيو.

وتم تأجيل أكبر حدث رياضي في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وبات من المقرر أن يبدأ في 23 تموز/يوليو 2021.

وأدى هذا التأخير إلى تكاليف إضافية مع الحاجة إلى إجراء حجوزات جديدة إلى إبقاء الطاقم المسؤول عن التنظيم.

باخ: أولمبياد طوكيو سيقام بحضور الجماهير رياضة عالمية باخ: أولمبياد طوكيو سيقام بحضور الجماهير

وأثارت الموجات الجديدة من الوباء التي تؤثر على العديد من الدول شكوكا بشأن إمكانية تنظيم الأولمبياد في 2021 لكن المنظمين يؤكدون أنه يمكن أن يجري بأمان.

وتم حساب التكلفة البالغة 200 مليار ين (1.6 مليار يورو) التي ستضاف إلى الميزانية المقررة مبدئيا قبل الوباء وتبلغ 1350 مليار ين (11 مليار يورو)، بناء على خفض النفقات عبر تبسيط الحدث.

وقرر المنظمون في الواقع خفض هذه النفقات بمقدار نحو 234 مليون يورو عبر تدابير توفير مثل خفض عدد التذاكر الموزعة وحجم الألعاب النارية وإلغاء حفلات استقبال للرياضيين.

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو

لكن هذه الأرقام لا تشمل إجراءات مكافحة فيروس كورونا المخطط لها التي يأمل المنظمون في أن تغطي الحكومة اليابانية تكاليفها، حسب الصحيفة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر
خبراء: خبراء: "سبوتنيك في" أثبت فعاليته مقارنة بلقاحات كورونا الأخرى

الأكثر قراءة

طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها
باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات
"كبّلوهم وذبحوهم".. بوكو حرام تنحر 43 مزارعا بنيجيريا
مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر
استقالة ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية استقالة ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية

قبل أن تذهب

ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟
ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟

اكتشف المزيد