أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأحد، أن الإمارة ستخفض رسوم الوقود الإضافية على فواتير الكهرباء والمياه من أول ديسمبر كانون الأول، مشيرة إلى وفورات ناجمة عن إضافة موارد الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة.

وتهدف دبي إلى توفير 75% من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول العام 2050، وفقا للبيان.

وتقرر خفض رسم الوقود الإضافي للكهرباء إلى 5 فلوس لكل كيلووات ساعة من 6.5 فلس، وسيصبح الرسم الإضافي للمياه 0.4 فلس للغالون من 0.6 فلس.

وذلك حرصاً من المجلس على تعزيز مكانة دبي المرموقة في توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أسعار تنافسية على مستوى عالمي، حيث ستنعكس الوفورات التي تحققت في استهلاك الوقود نتيجة زيادة نسبة الطاقة الشمسية إيجاباً للمتعاملين.

وسيتم تطبيق خفض الرسم الإضافي للوقود على فواتير الكهرباء والمياه اعتباراً من الأول من ديسمبر 2020.

وتعقيباً على هذا القرار، قال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة وتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 من خلال استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050".

وفي ضوء زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 9%، وبالتالي انخفاض استهلاك الوقود، فإن الوفورات التي تحققت ستنعكس على فواتير المتعاملين.

ويأتي قرار المجلس الأعلى للطاقة في دبي بتخفيض الرسم الإضافي للوقود للكهرباء والمياه ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة لسكان دبي.