  • مباشر
اللغة

مفاوضات العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تتعثر

بريكست مناسبة
صورة تعبيرية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
بريكست

مفاوضات العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تتعثر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعرقلت المفاوضات حول مصير العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مجددا، ما يضع مصير مفاوضات البريكست في مرحلة حرجة قبل شهر من انتهاء الفترة الانتقالية.

وتمحورت الخلافات بين الطرفين حول حقوق الصيد وقوانين المنافسة والحوكمة، حيث يصر الاتحاد الأوروبي على إبقاء الوضع على ما هو عليه في ما يتعلق بحقوق الصيد، فيما تسعى لندن لتحديد حصص يتم التفاوض عليها سنويا.

وتصاعد الخلاف حول حماية المنافسة، خاصة فيما يتعلق بالمعايير البيئية وقوانين العمل والشفافية الضريبية التي ستطبقها بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.

ترقية الأسهم الكويتية إلى مؤشرMSCI  للأسواق الناشئة غدا أسواق المال بورصة الكويت ترقية الأسهم الكويتية إلى مؤشرMSCI  للأسواق الناشئة غدا

كذلك لم ينجح الطرفان في التوصل إلى توافق حول "حوكمة" الاتفاق، خاصة بشأن آليات تسوية النزاعات التي قد تطرأ في المستقبل.

وأكد كبير المفاوضين الأوروبيين في المحادثات ميشال بارنييه في لقاء مع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "لسنا بعيدين عن لحظة الخيار الحاسم بقبول الاتفاق أو برفضه"، وفق ما نقل عنه مشاركون في الاجتماع.

وتوجّه بارنييه إلى لندن السبت لاستئناف المحادثات المباشرة مع نظيره البريطاني ديفيد فروست، وذلك بعد أسبوع قضاه في الحجر لإصابة أحد أعضاء فريقه بكوفيد-19.

وقالت مصادر أوروبية عدة إن بارنييه شدد خلال الاجتماع على الموقف الذي أعلنته، الخميس، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، والذي اعتبرت فيه أنه من المستحيل حالياً القول ما إذا كان الطرفان سينجحان في التوصل إلى اتفاق أو لا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر
خبراء: خبراء: "سبوتنيك في" أثبت فعاليته مقارنة بلقاحات كورونا الأخرى

الأكثر قراءة

طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها
باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات
"كبّلوهم وذبحوهم".. بوكو حرام تنحر 43 مزارعا بنيجيريا
مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر
استقالة ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية استقالة ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية

قبل أن تذهب

ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟
ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟

اكتشف المزيد