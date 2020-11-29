  • مباشر
اللغة

بريطانيا تحذر من موجة ثالثة لكورونا إذا لم تنفذ إجراءات الإغلاق

بريطانيا تفرض ارتداء الكمامات للحد من انتشار كورونا
بريطانيا تفرض ارتداء الكمامات للحد من انتشار كورونا
فيروس كورونا

بريطانيا تحذر من موجة ثالثة لكورونا إذا لم تنفذ إجراءات الإغلاق

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حذرت بريطانيا من موجة ثالثة لكورونا إذا لم تنفذ إجراءات الإغلاق بشكل صحيح.

إلى ذلك، أكد خبراء بريطانيون في مجال علم الفيروسات نجاح اللقاح الروسي "سبوتنيك في"، موضحين أن نتائج التجارب أثبتت فعاليته، كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى التي تم الإعلان عنها.

يأتي ذلك فيما أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 61.77 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و446,899 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفي حوار مع شبكة "سي بي سي" CBC، قال البروفيسور المتخصص في علم الأوبئة ستيفن إيفانس، إن "المعطيات والنتائج تؤكد أن اللقاح (الروسي) فعّال لدرجة كافية، كما أنها تتوافق مع ما نراه في اللقاحات الأخرى".

وأوضح إيفانس أن فعالية لقاح "سبوتنيك في" ولقاحات أخرى هي "بمثابة رسالة مهمة لعلماء الصحة حول العالم، تؤكد القدرة على مكافحة هذه الفيروسات من خلال اللقاحات".

وفي سياق متصل، أفاد البروفيسور المتخصص في علم الفيروسات في جامعة "ريدينغ" البريطانية إيان جونز: "لا أرى أي سبب للشك في هذه (النتائج). يمكن القول إن نتائج اختبارات "سوتنيك في" الأولية تسببت في حدوث ارتباك، لكنني أعتقد أن هذا ليس لأنه لم يكن لها أساس من الصحة، وإنما فقط لأن إطلاقها تم في وقت مبكر قليلا. ومن المؤكد أن هذا اللقاح سيكون لقاحاً مفيدا"، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر
خبراء: خبراء: "سبوتنيك في" أثبت فعاليته مقارنة بلقاحات كورونا الأخرى

الأكثر قراءة

طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها
باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات
"كبّلوهم وذبحوهم".. بوكو حرام تنحر 43 مزارعا بنيجيريا
مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر
استقالة ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية استقالة ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية

قبل أن تذهب

ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟
ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟

اكتشف المزيد