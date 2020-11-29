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رفض أوروبي لدعوات إلغاء الديون المتراكمة بسبب كورونا

المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي
فيروس كورونا

رفض أوروبي لدعوات إلغاء الديون المتراكمة بسبب كورونا

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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قال باولو جنتيلوني مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إن قواعد ميزانية الاتحاد يجب أن تكون أكثر اتساقا مع المستويات المرتفعة المتوقعة للديون السيادية، لكنه رفض الدعوات لإلغاء الديون المتراكمة خلال أزمة فيروس كورونا.

وأثارت حركة (5-نجوم) المشاركة في الحكم في إيطاليا، فكرة إلغاء الديون دعما لاقتراح من رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.

وقال جنتيلوني "الديون في أوروبا لا يمكن إلغاؤها".

وعلقت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن إنفاذ القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، هذا العام متطلبات إبقاء العجز الحكومي دون ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى أقل من 60% منه، مع دخول الاقتصاد في ركود لم يسبق له مثيل.

وقال جنتيلوني اليوم الأحد، إن متوسط ​​نسبة الديون في منطقة اليورو إلى الناتج المحلي الإجمالي سيتراوح بين 103% و104% مع انتهاء الوباء العام المقبل.

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