صرحت مصادر لصحيفة فايننشال تايمز أن بريطانيا ستصبح الدولة الأولى التي تعتمد لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك، على أن تبدأ عمليات التطعيم من 7 ديسمبر المقبل.

وطلبت بريطانيا رسمياً من الهيئة المنظمة لقطاع الدواء MHRA بتجاوز قوانين الاتحاد الأوروبي، وتقييم فعالية اللقاح لاستخدامه في البلاد.

وطلبت الحصول على 40 مليون جرعة من اللقاح، الذي أثبتت التجارب فاعليته بنسبة 90% في الوقاية من فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، عين رئيس الوزراء "ناظم الزهاوي" وزيراً مسؤولاً عن توزيع اللقاح.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية أمس إنه "بمقدور الأطباء استلام أول دفعة من اللقاح الذي ابتكرته شركتا "بي فايزر" و"بيونتيك" بين 7 ديسمبر و9 ديسمبر المقبل، أي خلال عشرة أيام فقط من الآن، مع توقع حصوله على الموافقة التنظيمية اللازمة خلال أيام.

كما أشارت إلى أنه "من المتوقع أن يكون العاملون في القطاع الصحي في المرتبة الأولى بعملية التطعيم، على الرغم من أن التوجيه المؤقت من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI) أعطى الأولوية للمقيمين في دور الرعاية الأكبر سناً على العاملين الصحيين".

وبحسب المعلومات فسوف يتم نقل اللقاح من خط إنتاج شركة (Pfizer) في بلجيكا إلى مراكز التخزين البريطانية قبل وصوله إلى مستشفيات المملكة المتحدة.