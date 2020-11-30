قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، اليوم الاثنين، إن مسودة ميزانية الأردن لعام 2021 تتوقع إنفاقا حكوميا بقيمة 9.93 مليار دينار (14 مليار دولار)، وتمهد الطريق لانتعاش النمو إلى 2.5% بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في أسوأ انكماش منذ عقود، وفق العسعس.

وأضاف العسعس أن مجلس الوزراء وافق على ميزانية من شأنها تسريع الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي لمساعدة المملكة على التعافي المستدام.

إلى ذلك، ارتفع الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الثمانية الأولى من العام 11% إلى 26.54 مليار دينار (37.4 مليار دولار)، مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.

وأظهرت الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن الدين الداخلي في نهاية أغسطس آب بلغ 12.44 مليار دينار والدين الخارجي نحو 14.07 مليار دينار. ويعادل الدين العام الأردني 85% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

يذكر أن وزارة المالية قد عدلت منهجيتها في حساب دينها العام، بحيث لا يتضمن ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة 6.67 مليار دينار.