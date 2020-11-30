أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن قيام 12 بنكا ومصرفا بإعفاء 1607 مواطنين من مديونياتهم، بقيمة إجمالية تتجاوز 869.85 مليون درهم.

وتشمل قائمة البنوك والمصارف التي أسهمت في المبادرة 12 بنكاً ومصرفاً هي، بنك أبوظبي الأول، ومجموعة بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

بالإضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أم القيوين الوطني، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال مدير ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة جبر محمد غانم السويدي، إن الصندوق منذ نشأته في عام 2011، بقرار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قام بالكثير من المبادرات المهمة لمعالجة مشاكل الديون المتعثرة التي استفاد منها آلاف المواطنين، بالتعاون مع البنوك الوطنية والبنك المركزي، ما يؤكد أهمية الصندوق والدور المحوري الذي يواصل القيام به.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري علاء عريقات، إن مساهمة مجموعة بنك أبوظبي التجاري هذا العام تشمل إعفاء مديونية عدد من المدينين المتعثرين من بنك الاتحاد الوطني سابقاً ومصرف الهلال.

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، جوعان عويضة الخيلي، إن المصرف يستمر في الإسهام للعام السادس على التوالي في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة لعام 2020 من خلال إعفاء أكثر من 320 متعاملاً من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من ديونهم".

من جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق أحمد عبدالعال، إن المشرق قرر التنازل عن ديون تقدّر قيمتها بنحو 171 مليون درهم إماراتي لأكثر من 145 متعاملا من مواطني الدولة.

قال رئيس إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط ورئيس إدارة المخاطر للخدمات المصرفية الإسلامية في بنك بنك ستاندرد تشارترد فيصل أبو الشعر، إن البنك قرر إعفاء عملاء البنك من كبار المواطنين من المستحقات المتوجبة عليهم لدى البنك وذلك بما يعادل قيمته 12 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، بيرند فان ليندر، إن البنك قرر إعفاء 12 مواطناً إماراتياً من الديون بقيمة تزيد على 5 ملايين درهم.

ويشارك بنك أم القيوين الوطني في المبادرة عبر شطب وإلغاء مديونية عملائه المتعثرين عن السداد من مواطني دولة الإمارات بقيمة إجمالية تفوق أربعة ملايين درهم، وفقا لمساعد المدير العام ـ رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في بنك أم القيوين الوطني، مايك طفيل.