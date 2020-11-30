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نشاط المصانع بالصين يتوسع بأسرع وتيرة في أكثر من 3 سنوات

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مصانع الصين
اقتصاد الصين

نشاط المصانع بالصين يتوسع بأسرع وتيرة في أكثر من 3 سنوات

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دبي - العربية.نت

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توسع نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة في أكثر من 3 سنوات في نوفمبر ليعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وسجل مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر أعلى قراءة منذ سبتمبر 2017 وجاء أعلى من التوقعات.

أما في قطاع الخدمات، فنما النشاط للشهر التاسع على التوالي وبأسرع وتيرة منذ 2012، إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي 56.4 نقطة مرتفعا من 56.2 نقطة في أكتوبر.

في ضوء هذه البيانات، توقع بنك Nomura نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.7% بالربع الأخير من هذا العام، ليكون النمو على مدار السنة بحدود 2% وهو الأضعف في ثلاثة عقود.

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