تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 9.5% خلال السنة المالية 2019/2020، ليسجل نحو 7.5 مليار دولار، مقابل نحو 8.2 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، اطلعت "العربية" على نسخة منها، أن التراجع يعود إلى انخفاض صافي الاستثمارات في قطاع البترول بنسبة 68.2% ليقتصر على نحو 1.1 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى تراجع صافي التحويلات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بنحو 383.4 مليون دولار لتسجل نحو 1.1 مليار دولار مدفوعاً بانخفاض كل من صافي الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 280.9 مليون دولار، لتسجل 295.4 مليون دولار.

وانخفضت التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بنحو 159.4 مليون دولار لتسجل 666.2 مليون دولار.

انخفاض إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 3.4% ليسجل نحو 15.8 مليار دولار في السنة المالية 2019/2020، مقابل 16.4 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وارتفع إجمالي التدفق للخارج بمعدل 2.8% ليسجل 7.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.2 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

تبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو من كل عام حتى نهاية يونيو من العام التالي.

وأظهرت بيانات المركزي المصري، انخفاض صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بنحو النصف ليقتصر على 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2019/2020، مقابل 10.9 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.