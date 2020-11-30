  • مباشر
اللغة

صافي الاستثمار الأجنبي في مصر يتراجع 9.5% لـ7.5 مليار دولار

نقلت رويترز عن مصرفيين أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك بخفض الفائدة على الودائع الدولارية إلى واحد في المئة فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن
البنك المركزي المصري
اقتصاد مصر

صافي الاستثمار الأجنبي في مصر يتراجع 9.5% لـ7.5 مليار دولار

التراجع يعود إلى انخفاض صافي الاستثمارات في قطاع البترول بنسبة 68.2%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 9.5% خلال السنة المالية 2019/2020، ليسجل نحو 7.5 مليار دولار، مقابل نحو 8.2 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، اطلعت "العربية" على نسخة منها، أن التراجع يعود إلى انخفاض صافي الاستثمارات في قطاع البترول بنسبة 68.2% ليقتصر على نحو 1.1 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى تراجع صافي التحويلات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بنحو 383.4 مليون دولار لتسجل نحو 1.1 مليار دولار مدفوعاً بانخفاض كل من صافي الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 280.9 مليون دولار، لتسجل 295.4 مليون دولار.

موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب شركات لقاح كورونا موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب

وانخفضت التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بنحو 159.4 مليون دولار لتسجل 666.2 مليون دولار.

انخفاض إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 3.4% ليسجل نحو 15.8 مليار دولار في السنة المالية 2019/2020، مقابل 16.4 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وارتفع إجمالي التدفق للخارج بمعدل 2.8% ليسجل 7.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.2 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

تبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو من كل عام حتى نهاية يونيو من العام التالي.

وأظهرت بيانات المركزي المصري، انخفاض صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بنحو النصف ليقتصر على 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2019/2020، مقابل 10.9 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة
مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً  مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً 

الأكثر قراءة

العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد
لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا
موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب
مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً  مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً 
تظهر بعد التعافي بشهور.. أعراض جديدة لفيروس كورونا تظهر بعد التعافي بشهور.. أعراض جديدة لفيروس كورونا
بعد مقتل فخري زاده.. نصرالله يمتنع عن مغادرة مخبئه بعد مقتل فخري زاده.. نصرالله يمتنع عن مغادرة مخبئه

قبل أن تذهب

تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم
تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد